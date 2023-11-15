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Общество

"Ситикард" восстановит работу виртуальных транспортных карт в ближайшее время

16 ноября 2023 10:16  [5] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

"Ситикард" восстановит работу виртуальных транспортных карт в ближайшее время. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Напомним, с 25 октября были недоступны дистанционные сервисы проверки баланса и пополнения транспортных карт в мобильных приложениях, а также оплата проезда виртуальной транспортной картой. Ограничения связаны с переходом на отечественное программное обеспечение.

При переходе на отечественное ПО из строя вышло оборудование, обеспечивающее онлайн пополнение транспортных карт, работу мобильного приложения "Ситикард" и виртуальных транспортных карт.

2 ноября "Ситикард" восстановил функцию дистанционного пополнения транспортных карт. С этого дня было совершено 94 370 операций пополнения, а в период с 25 октября по 14 ноября через пункты пополнения было проведено 179 548 операций.

Планируется, что функция пополнения транспортных карт через мобильное приложение "Ситикард" будет восстановлена к 18 ноября. 

"Виртуальные транспортные карты все еще не доступны для пользователей. Делается все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить их работу. В компании "Ситикард" понимают, какие неудобства доставила возникшая ситуация пользователям и приносят свои извинения", - говорится в сообщении пресс-службы организации.

Напомним, виртуальная транспортная карта стала доступна в Нижегородской области 5 октября 2022 года. За год нижегородцы оформили 10 тысяч таких карт.

Карта доступна в мобильном приложении "Ситикард" для Android-смартфонов с модулем NFC.

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Теги:
Общественный транспорт Технологии
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