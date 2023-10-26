Нижегородские виртуальные транспортные карты не будут работать до конца дня

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Нижегородские виртуальные транспортные карты не работают 26 октября. Об этом сообщили в "Ситикард".
Согласно информации, в настоящее время недоступны дистанционные сервисы проверки баланса и пополнения транспортных карт в мобильных приложениях, а также оплата проезда виртуальной транспортной картой.
Как пояснили в компании, ограничения связаны с переходом на отечественное программное обеспечение.
Отмечается, что другие виды оплаты проезда работают в штатном режиме. Пополнить транспортную карту сейчас можно через кассира в любом почтовом отделении или в газетном киоске.
Планируется, что работа сервисов будет восстановлена до конца дня.
Напомним, виртуальная транспортная карта стала доступна в Нижегородской области 5 октября 2022 года. За год нижегородцы оформили 10 тысяч таких карт.
Карта доступна в мобильном приложении "Ситикард" для Android-смартфонов с модулем NFC.
Ранее сообщалось, что оплата проезда с помощью QR-кодов может появиться в транспорте Нижнего Новгорода.
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