Нижегородские виртуальные транспортные карты не будут работать до конца дня Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Нижегородские виртуальные транспортные карты не работают 26 октября. Об этом сообщили в "Ситикард".

Согласно информации, в настоящее время недоступны дистанционные сервисы проверки баланса и пополнения транспортных карт в мобильных приложениях, а также оплата проезда виртуальной транспортной картой.

Как пояснили в компании, ограничения связаны с переходом на отечественное программное обеспечение.

Отмечается, что другие виды оплаты проезда работают в штатном режиме. Пополнить транспортную карту сейчас можно через кассира в любом почтовом отделении или в газетном киоске.

Планируется, что работа сервисов будет восстановлена до конца дня.

Напомним, виртуальная транспортная карта стала доступна в Нижегородской области 5 октября 2022 года. За год нижегородцы оформили 10 тысяч таких карт.

Карта доступна в мобильном приложении "Ситикард" для Android-смартфонов с модулем NFC.

Ранее сообщалось, что оплата проезда с помощью QR-кодов может появиться в транспорте Нижнего Новгорода.