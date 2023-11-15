Культурный центр и рестораны планируется построить на улице Черниговской Общество

Фото: соцсети Марины Раковой

Министр градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области Марина Ракова в своих соцсетях рассказала об архитектурной концепции культурного центра и комплекса ресторанов на Черниговской набережной.

Согласно информации, проект был разработан Александром Дехтяром.

Фасады культурного центра планируется выполнить из кортеновской стали производства Северстали.

Автор детально проработал зоны прилегающего благоустройства. Также архитектор предлагает дать новую жизнь оставшимся от элеватора бетонным "быкам", находящимся в воде.

"И последнее, что хотела бы сказать о проекте - это пятый фасад. Крыши этих объектов будут активно работать с разных точек восприятия. Здорово, что об этом подумали!" - отметила Марина Ракова.

Напомним, что в декабре 2021 года стало известно о планах девелоперской группы компаний "GloraX" из Санкт-Петербурга реализовать проект "GloraX City Chernigovskaya" на Черниговской набережной. Мастер-план разработало АБ "Остоженка".

В марте был представлен проект редевелопмента набережной, а реновация улицы Черниговской стартовала в июле.