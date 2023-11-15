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Экономика

Депутаты Гордумы обсудили исполнение бюджета Нижнего Новгорода в 2023 году

16 ноября 2023 12:45  [87] Экономика

Постоянная комиссия Гордумы Нижнего Новгорода по бюджетной, финансовой и налоговой политике 15 ноября провела заседание. Депутаты обсудили исполнение бюджета в 2023 году, а также внесение изменений в финансовый документ на текущий и плановый период.

Директор департамента финансов Юрий Мочалкин рассказал, что в бюджет предлагается внести корректировки - увеличение доходной и расходной части на 1 млрд 835,9 млн рублей. Сумма сложится из 1 млрд 765,1 млн рублей межбюджетных трансфертов и 70,8 млн рублей собственных доходов города.

Межбюджетные трансферты будут направлены на продление линий метрополитена, переселение граждан из аварийного жилья, проектирование автодороги к ЖК "Окский берег", благоустройство придомовых территорий и прочее.

Около 470,6 млн рублей собственных средств города, сэкономленных на торгах, планируется направить на ремонт и содержание дорог, приобретение новогодних подарков для детей и проведение праздничных мероприятий в городских парках, устройство ледового катка в парке "Швейцария", ремонт муниципальных инженерных сетей и другие нужды города.

Обновлённые параметры бюджета города на 2023 год с учётом предложенных изменений составят: доходы – 62 млрд 720,7 млн рублей, расходы – 66 млрд 312,1 млн рублей, дефицит – 3 млрд 591,4 млн рублей.

Кроме того, по данным департамента финансов, на 1 ноября доходная часть бюджета исполнена на 71% - в сумме 44 млрд 780 млн рублей. Собственные доходы города составили 18,825 млрд рублей - это 76% к к годовому плану. План по налоговым доходам исполнен на 73%, по неналоговым - на 94%.

За 10 месяцев город израсходовал 45 млрд 105 млн рублей. 57% этих средств направлено на социальную сферу.

Юрий Мочалкин добавил, что объём муниципального долга с начала года снизился на 2 млрд рублей и по состоянию на 1 ноября составил порядка 13,1 млрд рублей.

Председатель комиссии Марк Фельдман отметил, что по итогам 10 месяцев параметры исполнения бюджета близки к плановым.

"Основная динамика платежей по имущественным налогам приходится на последние две недели ноября, поэтому есть все основания полагать, что и по данному виду доходов будет плановое исполнение", – сказал депутат.

Напомним, что бюджет Нижнего Новгорода на 2024 год внесён на рассмотрение в Гордуму. Согласно документу, собственные доходы города составят рекордные 26,6 млрд рублей. Ознакомиться с проектом городского бюджета можно на сайте "Открытый бюджет Нижнего Новгорода". В ближайшее время по нему пройдут публичные слушания.

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Теги:
Бюджет Гордума
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