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Одиннадцатиэтажный жилой дом планируется построить в Канавинском районе - недалеко от Нижегородской ярмарки. Об этом сообщила министр градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области Марина Ракова.
Согласно информации, проект дома на улице Мурашкинской, 13а на заседании Архсовета представил "СЗ Дирекция по строительству".
Члены совета одобрили решения по масштабу здания, а также предложенные материалы отделки фасадов: штукатурка и клинкерная плитка.
При этом застройщику рекомендовано переработать расположение дома относительно границ участка и линии существующей застройки.
Ранее сообщалось, что застройщиком площадки КРТ в районе Больших Оврагов выбран "ДМ-Инвест строй".
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