Одиннадцатиэтажный жилой дом планируется построить в Канавинском районе Общество

Фото: соцсети Марины Раковой

Одиннадцатиэтажный жилой дом планируется построить в Канавинском районе - недалеко от Нижегородской ярмарки. Об этом сообщила министр градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области Марина Ракова.

Согласно информации, проект дома на улице Мурашкинской, 13а на заседании Архсовета представил "СЗ Дирекция по строительству".

Члены совета одобрили решения по масштабу здания, а также предложенные материалы отделки фасадов: штукатурка и клинкерная плитка.

При этом застройщику рекомендовано переработать расположение дома относительно границ участка и линии существующей застройки.

Ранее сообщалось, что застройщиком площадки КРТ в районе Больших Оврагов выбран "ДМ-Инвест строй".