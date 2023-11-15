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Общество

АПЗ презентовал модернизированный гироскоп на Всероссийской конференции в Москве

17 ноября 2023 14:06  [50] Общество
Фото: Сергей Дядин

Фото: Сергей Дядин

Инженер-электроник Кирилл Гетигежев представил Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина на 1-й конференции молодых ученых "Бортовые комплексы управления", которая прошла в Москве.  

Как рассказали в пресс-службе АПЗ, участие в мероприятии приняли молодые инженеры и их научные руководители из ведущих научно-исследовательских и научно-промышленных предприятий Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Перми, Рязани и других регионов России. Доклады оценивали ведущие специалисты московского АО "ГосНИИП".

Кирилл Гетигежев выступил на секции "Чувствительные элементы бортовых комплексов управления" с докладом на тему "Модернизация динамически настраиваемого гироскопа для инерциальных систем управления". 

Серийно выпускаемый динамически настраиваемый гироскоп ДНГДП-3001 в 2020 году принес АПЗ звание лауреата национальной премии "Золотая идея" в сфере военно-технического сотрудничества. Уже тогда на АПЗ началась модернизация гироскопа с целью улучшения тактико-технических характеристик.  

"В гироскопе заменен тип приводного двигателя, модернизирован карданный узел, изменены опоры подвеса, введен встроенный термодатчик, а также другие новшества. Все это в комплексе делает наш гироскоп еще точнее и расширяет диапазон его применения в основных объектах", - отметил молодой инженер АПЗ

Доклад представителя АПЗ вызвал живой интерес. В ходе обсуждения были заданы многочисленные вопросы, в том числе о том, когда модернизированный гироскоп будет производиться серийно.  

"Участие в подобных конференциях очень полезно молодым инженерам. Оно дает возможность заявить о передовых наработках своего предприятия, является эффективным способом поддерживать деловые контакты с нашими головными разработчиками, партнерами с других предприятий", - прокомментировал заместитель главного конструктора по научной работе АПЗ Сергей Дядин.

Ранее сообщалось, что АПЗ показал свою продукцию на XII Петербургском международном газовом форуме.

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Теги:
АПЗ
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