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Общество

Дублер проспекта Ленина в Нижнем Новгороде может стать платным

17 ноября 2023 15:58  [127] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Дублер проспекта Ленина в Нижнем Новгороде может стать платным. Об этом на заседании постоянной комиссии Гордумы по транспорту и дорожному хозяйству сообщил директор МКУ "ГУММиД" Андрей Левдиков.

По его словам, стоимость строительства дороги составляет около 15 млрд рублей. Этих средств в бюджете города нет, поэтому сейчас идет подготовка к заключению концессионного соглашения по строительству дублера проспекта Ленина.

"Это интересный объект для вложения частных средств. Он может быть платным, так как есть параллельный дублер", - рассказал Андрей Левдиков.

Ранее сообщалось, что новый проект планировки и межевания территории для дублера проспекта Ленина разработают к весне 2024 года. На проектирование двух очередей дороги было направлено более 200 млн рублей.

Дорога может быть построена до 2030 года, однако точных сроков пока нет.

Также напомним, что в рамках концессионного соглашения в следующем году начнется строительство дублера проспекта Гагарина. Концессионером было выбрано ООО "КСК №11"

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Теги:
Гордума Дороги Строительство
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