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Общество

Новую схему движения введут на 342-м км трассы М-7 в Нижегородской области

20 ноября 2023 10:21  [75] Общество

Новую схему движения введут на 342-м км трассы М-7 в Нижегородской области - в селе Мячково. Как сообщили в ФКУ "Упрдор Москва - Нижний Новгород", для безопасного проезда здесь уберут светофор и ограничат возможность совершать левоповоротные манёвры.

Как отметили в ведомстве, данный участок считается устойчивым местом концентрации ДТП. Ежедневно по нему проезжает от 25 тысяч до 40 тысяч автомобилей, причём значительную часть транспортного потока составляют большегрузы. Регулируемый перекрёсток в населённом пункте значительно снижает пропускную способность автодороги.

Из-за того, что машинам приходится тормозить перед светофором, на участке периодически происходят аварии, в том числе с тяжёлыми последствиями. С 2021 года здесь зафиксировано 12 ДТП, в которых 4 человека погибли и 15 получили травмы, уточнили в Упрдоре.

ГИБДД по Нижегородской области выступило с предложением внести корректировки в схему движения, идею поддержала на Комиссия по безопасности дорожного движения Упрдора.

Согласно информации, мероприятия по изменению схемы дорожного движения планируется провести в период с 18 по 30 декабря.

Так, вдоль дороги установят барьерное ограждение, и проезд по участку станет безостановочным. Для пешеходов будет возведён надземный переход.

Выезд с местной дороги на федеральную трассу далее будет возможен только направо. Разворот в сторону Нижнего Новгорода будет возможен на 338 км, а разворот в сторону Москвы - на 346 км.

 

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Теги:
Безопасность Дороги М-7
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