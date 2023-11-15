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Общество

Нижегородцы в 2023 году получили 2011 свидетельств на выплату регионального маткапитала

20 ноября 2023 16:52  [69] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Жители Нижегородской области с 1 января по 1 ноября 2023 года получили 2 011 свидетельств на выплату регионального материнского (семейного) капитала. Об этом сообщили в министерстве социальной политики региона.

Согласно информации, всего было выделено почти 260 млн рублей.

В Нижегородской области в дополнение к федеральным выплатам действует региональный материнский капитал, размер которого составляет 25 тысяч рублей и 100 тысяч рублей, в зависимости от года рождения или года усыновления ребенка.

Выплату могут получить отцы или даже сами дети, Отец имеет право обратиться за сертификатом, если у мамы прекратилось право на маткапитал, например, ее лишили родительских прав. 

Дети могут получить средства регионального маткапитала, если у родителей или усыновителей прекратилось право на маткапитал, а также в случае, если у матери право на него прекратилось, а у отца не возникло. Если при этом ребенку еще не исполнилось 18 лет, деньгами распоряжается его опекун или попечитель. А при условии очного обучения дети могут оформить сертификат на себя до 23 лет.

Как рассказал министр социальной политики Нижегородской области Игорь Седых, нижегородцы чаще всего вкладывают средства материнского капитала в улучшение жилищных условий и получение образования ребенком. 

Напомним, с 1 февраля в России проиндексирован размер материнского капитала: на первого ребёнка он вырос с 524,5 тыс. до 586,9 тыс. рублей, а на второго и последующих детей (если не получали на первого ребёнка) – с 693,1 тыс. до 775,6 тыс. рублей. Кроме того, программу маткапитала продлили до конца 2026 года.

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Теги:
Социальная сфера Социальные выплаты
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