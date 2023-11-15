Депутаты Гордумы обсудили развитие медиапроекта "Дружный Нижний" Общество

Фото: пресс-служба Гордумы Нижнего Новгорода

В Думе Нижнего Новгорода прошло заседание постоянной комиссии по местному самоуправлению, на котором депутаты обсудили развитие медиапроекта "Дружный Нижний".

Директор департамента соцкоммуникаций и молодёжной политики Артур Штоян отметил, что в Нижнем Новгороде живут представители 118 национальностей. В городе представлены разные конфессии: православие, ислам, иудаизм, католицизм, протестантизм, старообрядчество.

Для того, чтобы привлечь внимание нижегородцев к теме бережного отношения к традициям и культуре народов России, в прошлом году на платформе "Вконтакте" был был создан медиапроект "Дружный Нижний". Так, например, под эгидой проекта в конце октября прошёл межнациональный семейный фестиваль здорового образа жизни.

Сейчас этот медиаресурс является площадкой для продвижения проектов, направленных на гармонизацию межнациональных отношений. Там опубликовано более 120 видеороликов, которые набрали свыше 1,5 млн просмотров.

Также под брендом "Дружный Нижний" проходят в городе мероприятия, раскрывающие традиции, быт и культуру разных народов.

Заместитель председателя Гордумы Николай Сатаев отметил, что в Нижнем Новгороде, несмотря на разнообразие представленных культур, сложились благополучные межнациональные отношения.

"Подобные проекты позволяют сблизить граждан разных вероисповеданий и национальностей. Считаю, что мы идём по правильному пути, который помогает нам успешно избегать серьёзных конфликтных ситуаций, несмотря на внешние обстоятельства", – отметил депутат.

Ранее сообщалось, что второй сезон проекта "Дни национальных культур в соседских центрах" стартовал в Нижнем Новгороде. Каждую среду до конца 2023 года на базе Соседских центров будут проходить встречи, на которых будут представлены традиции и обычаи русской, татарской, узбекской, корейской, азербайджанской, еврейской, мордовской, чувашской, таджикской, грузинской и армянской культур.

Напомним также, что в Нижегородской области располагается свыше 40 этнокультурных организаций, которые представляют 21 этнос, а также зарегистрировано более 800 религиозных групп.