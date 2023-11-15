Глеб Никитин: "Мамы выполняют самую важную в мире миссию" Общество

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин направил свое поздравление с Днем матери.

"Этот праздник наполнен теплотой и положительными эмоциями, он дает возможность вспомнить счастливые моменты детства, поздравить своих мам и сказать им спасибо. Мама – первое слово в жизни человека, оно сопровождает каждого из нас на протяжении всей жизни. Основы личности, ее фундамент закладываются на самом раннем этапе. Именно мамы выполняют самую важную в мире миссию, и, по сути, именно они определяют будущее всего человечества, воспитывая новых членов общества. Образ матери является знаковым для нашей культуры, олицетворяет собой родную страну и землю. Материнство – символ связи каждого человека со своими корнями, важнейшая часть сознания.

По инициативе Президента России в нашей стране реализуется целый комплекс мер поддержки материнства и детства. Это финансовая помощь семьям с детьми, строительство новых школ и детских садов, модернизация системы детского здравоохранения. Такая работа имеет огромное значение для будущего России. Именно семейные ценности являются основой здорового общества и государства в целом.

В День матери хочу пожелать всем мамам сил и здоровья! Пусть никогда не покидает вас вера в себя, пусть в ваших домах царят мир и благополучие, пусть ваши дети как можно чаще вас радуют! С праздником!" - говорится в поздравлении.