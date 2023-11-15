Старый Борский мост закроют на глобальный ремонт с мая 2024 года
Ограничение парковки в центре Нижнего Новгорода до 15 марта
Поезд Деда Мороза прибудет в Нижний Новгород 29 декабря
Регистрация автомобилей доступна в МФЦ в "Жар-Птице"
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
26 ноября 2023 09:05  [31] Евгений Люлин: "Чем выше общественная роль материнства, тем благополучнее общество"
26 ноября 2023 08:50  [70] Глеб Никитин: "Мамы выполняют самую важную в мире миссию"
25 ноября 2023 17:40  [317] Нижегородские сантехники из Московского района победили на конкурсе "Лучший сантехник. Кубок России"
25 ноября 2023 17:00  [426] Неделя народных промыслов с видеопоказом роликов "#PROмысло" состоялась в НГЛУ
25 ноября 2023 16:00  [272] Проект "Кадры будущего" в НГЛУ – для золотого кадрового резерва страны
25 ноября 2023 15:00  [411] Вопросы взаимодействия родителей и Движения Первых рассмотрели в Нижнем Новгороде
25 ноября 2023 14:00  [289] Рустам Досаев: "Крепкие семьи - это признак благополучия города, области и всей страны"
25 ноября 2023 13:25  [354] Нижегородских школьников приглашают на онлайн-олимпиаду "Безопасный интернет"
25 ноября 2023 13:05  [273] Нижегородские безработные могут пройти курс социальной адаптации
25 ноября 2023 12:50  [283] Нижегородские волонтеры прошли семинар по работе с платформой "ДОБРО.РФ"
Общество

Глеб Никитин: "Мамы выполняют самую важную в мире миссию"

26 ноября 2023 08:50  [70] Общество

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин направил свое поздравление с Днем матери.

"Этот праздник наполнен теплотой и положительными эмоциями, он дает возможность вспомнить счастливые моменты детства, поздравить своих мам и сказать им спасибо. Мама – первое слово в жизни человека, оно сопровождает каждого из нас на протяжении всей жизни. Основы личности, ее фундамент закладываются на самом раннем этапе. Именно мамы выполняют самую важную в мире миссию, и, по сути, именно они определяют будущее всего человечества, воспитывая новых членов общества. Образ матери является знаковым для нашей культуры, олицетворяет собой родную страну и землю. Материнство – символ связи каждого человека со своими корнями, важнейшая часть сознания.

По инициативе Президента России в нашей стране реализуется целый комплекс мер поддержки материнства и детства. Это финансовая помощь семьям с детьми, строительство новых школ и детских садов, модернизация системы детского здравоохранения. Такая работа имеет огромное значение для будущего России. Именно семейные ценности являются основой здорового общества и государства в целом.

В День матери хочу пожелать всем мамам сил и здоровья! Пусть никогда не покидает вас вера в себя, пусть в ваших домах царят мир и благополучие, пусть ваши дети как можно чаще вас радуют! С праздником!" - говорится в поздравлении.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Глеб Никитин Праздники
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Нижегородская область - на форуме China High-Tech Fair (CHTF) в Китае
15 ноября 2023 16:25Нижегородская область - на форуме China High-Tech Fair (CHTF) в Китае
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph