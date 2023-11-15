Парковку транспорта ограничат в центре Нижнего Новгорода до 15 марта 2024 года Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Остановку и стоянку транспорта ограничат в центре Нижнего Новгорода до 15 марта 2024 года. Соответствующее постановление опубликовано на сайте мэрии.

Согласно информации, ограничения вступят в силу с 21:00 23 ноября. Они вводятся для выполнения работ по уборке снега.

До 15 марта водителям нельзя будет парковаться на следующих улицах:

Также МВД рекомендовано при возникновении осложнения обстановки на этих улицах принимать меры по отводу транспорта на прилегающие улицы.

Ранее сообщалось, что ГИБДД Нижнего Новгорода с начала 2023 года эвакуировала 7877 автомобилей за нарушение правил стоянки.