Парковку транспорта ограничат в центре Нижнего Новгорода до 15 марта 2024 года

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Остановку и стоянку транспорта ограничат в центре Нижнего Новгорода до 15 марта 2024 года. Соответствующее постановление опубликовано на сайте мэрии.
Согласно информации, ограничения вступят в силу с 21:00 23 ноября. Они вводятся для выполнения работ по уборке снега.
До 15 марта водителям нельзя будет парковаться на следующих улицах:
Также МВД рекомендовано при возникновении осложнения обстановки на этих улицах принимать меры по отводу транспорта на прилегающие улицы.
Ранее сообщалось, что ГИБДД Нижнего Новгорода с начала 2023 года эвакуировала 7877 автомобилей за нарушение правил стоянки.
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