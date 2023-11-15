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Экономика

Новое производство по выпуску творога открылось в Княгинине

23 ноября 2023 16:42  [44] Экономика

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

АО "Княгининское молоко" при господдержке запустило новое производство по выпуску творога в городе Княгинино. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Как рассказал замгубернатора Андрей Саносян, в проект было инвестировано 1,2 млрд рублей, из которых 800 млн рублей молочный завод привлек по федеральной программе по льготной ставке в 4% годовых, а за счет областной субсидии она снизилась до 1%.

Все производственные процессы на производстве — от приемки сырья до готовой продукции — автоматизированы, что позволяет повысить производительность труда. В сутки здесь будет выпускаться 14 тонн готовой продукции, на предприятии было создано около 30 рабочих мест.

По словам министра сельского хозяйства и продовольственных ресурсов региона Николая Денисова, за 10 месяцев 2023 года в Нижегородской области произведено более 525 тысяч тонн молока, что почти на 4% больше соответствующего периода 2022 года. 

Также в этом году нижегородские предприятия агропрома построили и реконструировали 17 животноводческих объектов общей мощностью 5,6 тысячи голов крупного рогатого скота. Объем инвестиций в проекты составил более 1 млрд рублей. 

Ранее сообщалось, что новый завод по выпуску комбикормов запустили в Павлове.

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Теги:
Продовольствие Производство
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