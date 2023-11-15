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Происшествия

Один из травмированных рабочих со стройки завода в Выксе скончался

24 ноября 2023 12:30  [1] Происшествия

Гострудинспекция в Нижегородской области проводит расследование группового несчастного случая с работниками ОАО "Минскпромстрой". Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, два человека были травмированы в ходе работ на стройке завода "Эколант" в селе Мотмос под Выксой. ЧП случилось накануне, 23 ноября Во время проведения монтажных работ двух работников подрядной организации придавило щитом опалубки.

Пострадавшие были доставлены в Выксунскую ЦРБ. У мужчин диагностированы ушиб спины, а также переломы позвоночника и костей таза.

По уточненной информации, пострадавшими работниками являются иностранные граждане 51 и 37 лет. Отметим, что подрядная строительная компания "Минскпромстрой" является белорусской.

Как стало известно, что 51-летний мужчина скончался от полученных травм.

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Теги:
Выксунский г.о. Госинспекция труда несчастный случай
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