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Общество

Путин: Новая редакция Национальной стратегии развития ИИ появится в России

24 ноября 2023 17:13  [106] Общество

Фото: с сайта unsplash.com

Президент РФ Владимир Путин принял участие в международной конференции по искусственному интеллекту и машинному обучению Artificial Intelligence Journey 2023. В ходе пленарного заседания конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта" он объявил о скором утверждении новой редакции развития ИИ в России. Об этом сообщает телеканал "360".

Президент отметил, что сейчас появились разработки, которые обладают колоссальными вычислительными способностями и которые обучены на всей той информации, доступной на текущий момент в глобальной сети Интернет.

Широкое использование таких технологий уже стало повседневной реальностью, добавил Владимир Путин.

"В самое ближайшее время будет подписан указ и утверждена новая редакция Национальной стратегии развития искусственного интеллекта. С учётом стремительного роста технологий в этот документ будет внесён ряд существенных изменений, конкретизированы цели и задачи. Прежде всего речь о расширении фундаментальных и прикладных исследований в области генеративного искусственного интеллекта и больших языковых моделей", - рассказал глава государства.

Отдельно глава государства обратил внимание, что ИИ, безусловно, не заменит медицинского работника или учителя, но сможет быть их верным, эффективным помощником.

Ранее сообщалось, что Всероссийская школа НЦФМ по искусственному интеллекту и большим данным открылась в Сарове.

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Теги:
Владимир Путин Интернет Технологии
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