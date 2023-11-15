Школу по работе с беспилотниками открыли в Княгининском университете Общество

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Школа стала структурным подразделением Института информационных технологий и систем связи Княгининского университета, где студенты будут осваивать навыки работы с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области

Молодые люди смогут получить навыки в области проектирования, управления, сборки, модернизации и программирования беспилотных воздушных судов.

Для обучения выделено отдельное помещение, где оборудованы зоны теоретического обучения, безопасного пилотирования и тренажеры, имитирующими полеты.

По словам заместителя губернатора Нижегородской области Андрея Саносяна, Княгининский университет модернизируется и развивается, а также становиться точкой притяжения для ребят, которые приезжают учиться и из соседних округов.

"Вуз идет в ногу со временем, теперь здесь ребята будут осваивать беспилотную технику. Направление очень востребовано в сельском хозяйстве для мониторинга территорий, построения карт, внесения удобрений, охраны полей", - сказал Андрей Саносян.

Как отметил первый проректор Княгининского университета Александр Смирнов, на начальном этапе школа будет готовить специалистов БПЛА для агропромышленного комплекса, а по мере снятия ограничительных мер планируется охватить и другие отрасли.

Отмечается, что в Нижегородской области по указу президента России Владимира Путина ведется работа по созданию научно-производственного центра беспилотных авиационных систем, где планируется построение технологической вертикали с учетом всех аспектов формирования отрасли беспилотных аппаратов. Проект курирует АНО "Горький Тех".

Напомним, запуск беспилотников в Нижегородской области запрещен с 31 октября 2022 года в связи с введением в регионе режима базовой готовности.

16 ноября правительство Нижегородской области ослабило запрет на использование дронов. При этом необходимость получения разрешения на полет от оперативного штаба Нижегородской области сохраняется.