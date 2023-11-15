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Общество

Вопросы взаимодействия родителей и Движения Первых рассмотрели в Нижнем Новгороде

25 ноября 2023 15:00  [112] Общество
Фото: нижегородское отделение Движения Первых

Фото: нижегородское отделение Движения Первых

Согласно информации, при поддержке министерства молодежной политики и министерства образования и науки региона в столице Приволжья состоялся круглый стол, где специалисты из многих городов страны разбирали вопросы участия родительской общественности в воспитательной работе. Об этом сообщает региональное отделение Движения Первых.

В ходе мероприятия участники также изучали проблемы определения роли семейных традиций в жизни ребенка, осознанного родительства, семейного и школьного воспитания, а также наставничества. К тематической дискуссии присоединились педагоги, психологи, представители родительской общественности, молодые ученые, эксперты в области образования, исследователи, вожатые и воспитатели.

Также на круглом столе был озвучен ряд докладов, касающихся привлечению подростков к участию в проектах патриотической направленности и развитию общественной жизни. Отдельное внимание было уделено роли семьи и семейных ценностей в формировании духовно-нравственных и патриотических качеств личности.

Как отметила руководитель дирекции по взаимодействию с педагогическими сообществами Движения Первых Антонина Кулешова, круглый стол в Нижнем Новгороде является завершающим мероприятием цикла регулярных мероприятий с родительской общественностью в городах России.

Заместитель председателя Совета Регионального отделения Движения Первых Александр Митрофанов добавил, что 2023 год является Годом педагога и наставника в России, а следующий год был объявлен Президентом России Владимиром Путиным Годом семьи.

"Есть определенная логика, в которой мы все с вами работаем, и я уверен, что в контексте принятия программы воспитания, которая разработана Движением Первых, проведение таких обсуждений поможет принять правильные решения в плане работы с детьми", – пояснил Александр Митрофанов.

Ранее сообщалось, что развитие российского "Движения первых" обсудили в дзержинской Думе.

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Теги:
Дети Молодежь
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