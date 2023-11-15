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Общество

Евгений Люлин: "Дни Нижегородской области стали заметным культурным событием"

27 ноября 2023 14:16  [1] Общество

Председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин посетил стенд Нижегородской области на Международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ.

"Дни Нижегородской области стали заметным культурным событием. Наш стенд на ВДНХ впечатляет, заставляет погрузиться в историю и современность области, продемонстрировать все этапы развития промышленности, экономики, культуры. О самых заметных достижениях региона, виртуозно оперируя фактами и цифрами, рассказал губернатор. Сама идея показать всю России на огромной выставке достижений народного хозяйства великолепна, а Нижегородская область, без сомнения, занимает на этой экспозиции достойное место", - прокомментировал председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин.

"Нижегородская область закрепила позиции одного из самых динамично развивающихся регионов. На выставке в этом убедилось огромное количество гостей. Важно, чтобы к нам приезжали специалисты, деятели культуры, искусства, руководители государственных органов, бизнесмены, нам нужны инвестиции. Уверен, что презентация лишь укрепила их желание жить и работать на нижегородской земле", - добавил Евгений Люлин.

Как сообщалось ранее, Глеб Никитин представил достижения Нижегородской области на выставке "Россия".

Напомним, в рамках Дня Нижегородской области на выставке-форуме "Россия" регион подписал соглашения о сотрудничестве с Финансовым университетом при правительстве РФ и "Центром поддержки инжиниринга и инноваций".

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Теги:
Евгений Люлин Законодательное собрание
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