Обязанности заместителей главы города распределены в Нижнем Новгороде Политика

Администрация Нижнего Новгорода Фото: НИА "Нижний Новгород"

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев подписал документ о распределении обязанностей среди своих заместителей. Документ опубликован на сайте мэрии.

Напомним, в октябре Юрий Шалабаев объявил об оптимизации структуры администрации Нижнего Новгорода.

Так, первым заместитель главы города Денис Скалкин будет курировать следующие департаменты: жилья и инженерной инфраструктуры, градостроительного развития и архитектуры, строительства и капитального ремонта, развития предпринимательства, экономического развития и инвестиций, развития туризма и внешних связей, информационных технологий, цифровой трансформации, а также комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами.

В ведении заместителя мэра Леонида Стрельцова будут находиться департаменты образования, культуры, физической культуры и спорта, по социальной политике.

Заместитель главы Нижнего Новгорода Антон Максимов, назначенный на этот пост в конце октября, будет курировать департаменты транспорта и дорожного хозяйства, благоустройства, а также управление административно-технического и муниципального контроля.

Заместитель главы городской администрации Ирина Кондырева будет отвечать за департаменты кадровой политики и развития муниципального управления, социальных коммуникаций и молодежной политики, безопасности и мобилизационной подготовки, а также управление информационной политики.

Ранее сообщалось, что Александр Кулагин покинул пост главы Ленинского района Нижнего Новгорода.