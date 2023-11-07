Александр Кулагин покидает пост главы Ленинского района Нижнего Новгорода Политика

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Александр Кулагин покидает пост главы Ленинского района Нижнего Новгорода. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Юрий Шалабаев.

Согласно информации, такое решение было принято после личной встречи мэра и главы района.

Имя нового главы Ленинского района станет известно позднее. Сейчас обязанности главы района исполняет первый заместитель Николай Захар.

Напомним, Александр Кулагин возглавил Ленинский район Нижнего Новгорода в октябре 2020 года.

Отметим, что это уже третья смена главы района в Нижнем Новгороде в 2023 году. Так, в марте Нижегородский район возглавил Алексей Рыболовлев, а в апреле на должность главы Советского района был назначен Александр Иванов.

Ранее сообщалось, что Антон Максимов назначен заместителем главы Нижнего Новгорода.