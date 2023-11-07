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Александр Кулагин покидает пост главы Ленинского района Нижнего Новгорода. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Юрий Шалабаев.
Согласно информации, такое решение было принято после личной встречи мэра и главы района.
Имя нового главы Ленинского района станет известно позднее. Сейчас обязанности главы района исполняет первый заместитель Николай Захар.
Напомним, Александр Кулагин возглавил Ленинский район Нижнего Новгорода в октябре 2020 года.
Отметим, что это уже третья смена главы района в Нижнем Новгороде в 2023 году. Так, в марте Нижегородский район возглавил Алексей Рыболовлев, а в апреле на должность главы Советского района был назначен Александр Иванов.
Ранее сообщалось, что Антон Максимов назначен заместителем главы Нижнего Новгорода.
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