Нижегородское министерство лесного хозяйства возглавил Роман Воробьев Политика

Рослесхоз согласовал кандидатуру Романа Воробьева на министра лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Согласно информации, официальное назначение произошло сегодня, 27 ноября.

Напомним, Роман Воробьев занимает пост министра лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области с 2021 года.

В соответствии с указом губернатора Нижегородской области от 26 сентября члены правительства региона считались сложившими свои полномочия и работают в статусе исполняющих обязанности. Это стандартная процедура после вступления главы региона в должность.

Процедуру согласования с федеральными министерствами ранее прошли министр образования Нижегородской области Михаил Пучков, министр финансов Ольга Сулима, министр здравоохранения Галина Михайлова и министр промышленности Максим Черкасов.

Роман Воробьев был последним министром, находившимся в статусе исполняющего обязанности.