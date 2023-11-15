Нижегородское министерство лесного хозяйства возглавил Роман Воробьев

Рослесхоз согласовал кандидатуру Романа Воробьева на министра лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
Согласно информации, официальное назначение произошло сегодня, 27 ноября.
Напомним, Роман Воробьев занимает пост министра лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области с 2021 года.
В соответствии с указом губернатора Нижегородской области от 26 сентября члены правительства региона считались сложившими свои полномочия и работают в статусе исполняющих обязанности. Это стандартная процедура после вступления главы региона в должность.
Процедуру согласования с федеральными министерствами ранее прошли министр образования Нижегородской области Михаил Пучков, министр финансов Ольга Сулима, министр здравоохранения Галина Михайлова и министр промышленности Максим Черкасов.
Роман Воробьев был последним министром, находившимся в статусе исполняющего обязанности.
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