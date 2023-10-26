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Политика

Максим Черкасов возглавил Минпром Нижегородской области

01 ноября 2023 14:15  [117] Политика

Министерство промышленности и торговли РФ согласовало кандидатуру Максима Черкасова на должность министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области.

Согласно информации, глава региона Глеб Никитин уже утвердил Максима Черкасова в должности.

По данным на 1 ноября, в Нижегородской области назначены на должности 24 министра правительства региона.

Процедуру согласования с федеральными министерствами осталось пройти министру лесного хозяйства и охраны объектов животного мира (сейчас и.о. министра - Роман Воробьев).

Напомним, Максим Черкасов возглавляет Минпром Нижегородской области с марта 2017 года.

Ранее Законодательное собрание согласовало кандидатуры 12 заместителей губернатора Нижегородской области.

В соответствии с указом губернатора Нижегородской области от 26 сентября члены правительства региона считаются сложившими свои полномочия и работают в статусе исполняющих обязанности. Это стандартная процедура после вступления главы региона в должность.

Процедуру согласования с федеральными министерствами ранее прошли министр образования Нижегородской области Михаил Пучков, министр финансов Ольга Сулима и министр здравоохранения Галина Михайлова.

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Теги:
Назначения Правительство Нижегородской области Промышленность
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