Голосование за проекты "Вам решать!" открыто до 20 декабря
Нижегородские проекты - победители финала Russian Event Awards
Старый Борский мост закроют на глобальный ремонт с мая 2024 года
Итоги конкурса "Клиника года 2023" в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
03 декабря 2023 10:10  [89] Синоптики предупреждают о резком ухудшения погоды в Нижегородской области
03 декабря 2023 10:00  [96] Евгений Люлин: "Люди с ограниченными возможностями показывают вдохновляющий пример безграничной силы духа"
03 декабря 2023 09:35  [114] Евгений Люлин: "Экономика, политика, работа предприятий, – всё нуждается в качественном юридическом сопровождении"
03 декабря 2023 08:55  [145] Евгений Люлин: "Проходят десятилетия, но не иссякает поток людей, несущих цветы к воинским мемориалам"
02 декабря 2023 19:49  [93] ННГУ отметил 60-летний юбилей первого в стране факультета ВМК
02 декабря 2023 15:19  [339] Новогодняя программа будет организована в "Заповедных кварталах"
02 декабря 2023 13:33  [353] Православная ярмарка пройдет в Нижнем Новгороде
02 декабря 2023 12:56  [368] Нижегородских школьников приглашают на олимпиаду "Путь в IT"
02 декабря 2023 11:50  [286] Новый ФАП открыли в селе Кузятово Ардатовского округа
01 декабря 2023 21:57  [289] Представители "Единой России" в день рождения партии встретились с многодетными семьями
Общество

Евгений Люлин: "Люди с ограниченными возможностями показывают вдохновляющий пример безграничной силы духа"

03 декабря 2023 10:00  [96] Общество

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин направил свое обращению к Международному дню людей с ограниченными возможностями.

"Сегодня отмечается Международный день людей с ограниченными возможностями. Мы знаем, что существует много проблем, которые предстоит решить: прежде всего, создать действительно доступную среду для людей с ограничениями, условия для занятий спортом, творчеством, получения образования, рабочие места с достойной оплатой труда.

Эта работа ведётся не только государством, но и общественными организациями. В конструктивном партнерстве обобщается лучший опыт, тиражируются передовые практики. Благодаря развитию законодательства в Нижегородской области получило мощный импульс социальное предпринимательство. Набирает популярность фестиваль "Территория РИТМа". Продолжается строительство в Дзержинске уникального Центра паралимпийских видов спорта. К нам приезжают делиться опытом такие удивительные люди как Алексей Талай, чемпион-паралимпиец, предприниматель, общественный деятель из Республики Беларусь.

Люди с ограниченными возможностями показывают вдохновляющий пример безграничной силы духа, силы воли, стойкости и неисчерпаемого оптимизма, которые помогают претворять мечты в жизнь!" - сказал Евгений Люлин.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Евгений Люлин
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Нижегородская область - на форуме China High-Tech Fair (CHTF) в Китае
15 ноября 2023 16:25Нижегородская область - на форуме China High-Tech Fair (CHTF) в Китае
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph