Евгений Люлин: "Люди с ограниченными возможностями показывают вдохновляющий пример безграничной силы духа" Общество

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин направил свое обращению к Международному дню людей с ограниченными возможностями.

"Сегодня отмечается Международный день людей с ограниченными возможностями. Мы знаем, что существует много проблем, которые предстоит решить: прежде всего, создать действительно доступную среду для людей с ограничениями, условия для занятий спортом, творчеством, получения образования, рабочие места с достойной оплатой труда.

Эта работа ведётся не только государством, но и общественными организациями. В конструктивном партнерстве обобщается лучший опыт, тиражируются передовые практики. Благодаря развитию законодательства в Нижегородской области получило мощный импульс социальное предпринимательство. Набирает популярность фестиваль "Территория РИТМа". Продолжается строительство в Дзержинске уникального Центра паралимпийских видов спорта. К нам приезжают делиться опытом такие удивительные люди как Алексей Талай, чемпион-паралимпиец, предприниматель, общественный деятель из Республики Беларусь.

Люди с ограниченными возможностями показывают вдохновляющий пример безграничной силы духа, силы воли, стойкости и неисчерпаемого оптимизма, которые помогают претворять мечты в жизнь!" - сказал Евгений Люлин.