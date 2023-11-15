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Общественные обсуждения новой канатной дороги через Оку пройдут 2-31 декабря. Информация об этом размещена на сайте министерства экологии и природных ресурсов Нижегородской области.
Согласно информации, обсуждения пройдут в форме опроса.
Нижегородцам предлагается оценить воздействие строительство канатной дороги на окружающую среду. Ознакомиться с заключением экологической экспертизы и опросным листом можно по ссылке.
Опросный лист необходимо направить с 2 по 31 декабря по адресу: 603005, г. Нижний Новгород, ул. Суетинская, д. 1А, каб.200, или на адрес электронной почты blago@admgor.nnov.ru с темой "Общественные обсуждения "Канатная транспортная система общего пользования в г. Нижний Новгород".
Напомним, о подписании правительством Нижегородской области и ГК "Урбантех" концессионного соглашения на проектирование, строительство и эксплуатацию канатки стало известно 15 февраля. Проект будет реализован за счёт внебюджетных средств по принципу государственно-частного партнёрства. Проектированием будет заниматься инжиниринговая компания "Национальные канатные дороги".
Планируется, что канатная дорога будет построена в 2025 году. Стоимость реализации проекта составляет 4,3 млрд рублей.
В апреле Архитектурный совет Нижегородской области одобрил проект станций будущей канатной дороги. Окончательный проект будет разработан к февралю 2024 года.
В марте канатную дорогу через Оку обсудили на круглом столе Общественной палаты Нижнего Новгорода.
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