Голосование за проекты "Вам решать!" открыто до 20 декабря
Ограничение парковки в центре Нижнего Новгорода до 15 марта
Поезд Деда Мороза прибудет в Нижний Новгород 29 декабря
Нижегородские проекты - победители финала Russian Event Awards
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
28 ноября 2023 14:21  [50] Ольга Гусева представила нижегородский опыт в реализации международных проектов на Всемирном Русском Народном Соборе
28 ноября 2023 14:06  [78] Фонд "ОМК-Участие" провел в Выксе второе исследование по восприятию инвалидности
28 ноября 2023 13:52  [112] Общественные обсуждения новой канатной дороги через Оку пройдут 2-31 декабря
28 ноября 2023 13:37  [103] Артем Кавинов: "Семья – краеугольный камень в наших традиционных ценностях"
28 ноября 2023 13:30  [112] Около 4,6% нижегородских садиков и школ частично закрыты на карантин по ОРВИ
28 ноября 2023 12:54  [144] Почти 4,7 млн рублей выделено на отлов бездомных животных в Нижнем Новгороде
28 ноября 2023 12:10  [143] Нижегородский филиал ПАО "Т Плюс" призывает соблюдать меры предосторожности вблизи теплосетевых объектов
28 ноября 2023 11:47  [143] "Единая Россия" проведет традиционную Декаду приемов граждан, приуроченную ко дню создания партии
28 ноября 2023 11:22  [156] Нижегородским участникам СВО еще на год продлят льготу по транспортному налогу
28 ноября 2023 11:14  [256] Строительство ЖК "Новинки Smart City" завершили в Нижнем Новгороде
Общество

Общественные обсуждения новой канатной дороги через Оку пройдут 2-31 декабря

28 ноября 2023 13:52  [112] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Общественные обсуждения новой канатной дороги через Оку пройдут 2-31 декабря. Информация об этом размещена на сайте министерства экологии и природных ресурсов Нижегородской области.

Согласно информации, обсуждения пройдут в форме опроса. 

Нижегородцам предлагается оценить воздействие строительство канатной дороги на окружающую среду. Ознакомиться с заключением экологической экспертизы и опросным листом можно по ссылке.

Опросный лист необходимо направить с 2 по 31 декабря по адресу: 603005, г. Нижний Новгород, ул. Суетинская, д. 1А, каб.200, или на адрес электронной почты blago@admgor.nnov.ru с темой "Общественные обсуждения "Канатная транспортная система общего пользования в г. Нижний Новгород". 

Напомним, о подписании правительством Нижегородской области и ГК "Урбантех" концессионного соглашения на проектирование, строительство и эксплуатацию канатки стало известно 15 февраля. Проект будет реализован за счёт внебюджетных средств по принципу государственно-частного партнёрства. Проектированием будет заниматься инжиниринговая компания "Национальные канатные дороги".

Планируется, что канатная дорога будет построена в 2025 году. Стоимость реализации проекта составляет 4,3 млрд рублей. 

В апреле Архитектурный совет Нижегородской области одобрил проект станций будущей канатной дороги. Окончательный проект будет разработан к февралю 2024 года.

В марте канатную дорогу через Оку обсудили на круглом столе Общественной палаты Нижнего Новгорода.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Канатная дорога Общественные слушания Экология
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Нижегородская область - на форуме China High-Tech Fair (CHTF) в Китае
15 ноября 2023 16:25Нижегородская область - на форуме China High-Tech Fair (CHTF) в Китае
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph