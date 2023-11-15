Годовая инфляция в Нижегородской области в октябре составила 6% Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Годовая инфляция в Нижегородской области в октябре составила 6%. Об этом сообщили в пресс-службе Волго-Вятского ГУ Банка России.

Отмечается, что уровень инфляции в регионе ниже, чем в Приволжском федеральном округе (6,4%) и России в целом (6,7%).

Согласно информации, фиксируется рост цен на ряд зависимых от импорта товаров, например, на одежду и мебель.

При этом в октябре снизился годовой прирост цен на моторное топливо - после его увеличения с мая по сентябрь. Это было связано с подорожанием топлива на мировом рынке и сокращением с 1 сентября размера компенсирующих выплат по демпферному механизму.

С 1 октября полные выплаты по демпферу были восстановлены, также был временно ограничен экспорт бензина и дизельного топлива. Эти меры привели к стабилизации цен на топливо.

По прогнозу Банка России, годовая инфляция по итогам 2023 года составит 7–7,5%. Предполагается, что в 2024 году она снизится до 4–4,5%.

Напомним, в конце октября Центробанк РФ поднял ключевую ставку на два процентных пункта - с 13% до 15% годовых.

Ранее сообщалось, что прирост экономики Нижегородской области в 2023 году составляет 8%.