Уже 1260 нижегородских призывников отправились к месту армейской службы Общество

Фото: Военный комиссариат Нижегородской области

Уже 1260 нижегородских призывников отправились к месту армейской службы в рамках осеннего призыва. Об этом сообщили в военном комиссариате Нижегородской области.

Напомним, осенний призыв в Вооруженные силы РФ стартовал 1 октября, он продлится до 31 декабря. В Нижегородской области планируется призвать около 2 300 человек.

Первые нижегородские призывники отправились к месту армейской службы в середине октября.

Военный комиссар Нижегородской области Сергей Агафонов отметил, что призыв проходит в соответствии с ранее утвержденным графиком. Он также напомнил, что срочники не будут направляться в зону СВО и другие горячие точки.

На данный момент призывные комиссии приняли решение о призыве на военную службу 1 670 человек.

Напомним, весной 2023 года на службу в армию в Нижегородской области было отправлено 3 000 человек, в том числе около 700 - из Нижнего Новгорода.

В 2022 году осенний призыв в связи с проведением частичной мобилизации стартовал 1 ноября и длился два месяца. Тогда на службу было призвано около 1 700 нижегородцев.