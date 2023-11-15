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Общество

Почти 30 тысяч нижегородцев уже используют приложение "Госуслуги.Дом"

05 декабря 2023 12:46  [65] Общество

Мобильное приложение "Госуслуги.Дом" уже используют более 29 тысяч нижегородцев. Об этом сообщили в Госжилинспекции по региону.

Согласно информации, Минстрой и Минцифры России продолжают внедрение в регионах универсальной платформы для решения всех вопросов ЖКХ -  мобильного приложения "Госуслуги.Дом".

Как подчеркнул замминистра строительства и ЖКХ РФ Константин Михайлик, на сегодняшний день приложение доступно во всех регионах России, его пользователями уже стали более миллиона граждан. 

В ведомстве также рассказали, что идет постоянная работа по обновлению и улучшению данной платформы, в том числе и при помощи обратной связи от жителей.

Так, пользователи оценили удобство передачи показаний всех приборов учета по любым коммунальным ресурсам в одном приложении. На текущий момент через приложение показания переданы уже более 500 тысяч раз.

Также нижегородцы могут отправить заявку в управляющую организацию через умный чат-бот.  

"Госуслуги.Дом" позволяет голосовать на собраниях собственников онлайн, изучать отчеты по доходам и расходам УО за прошлый год, получать информацию о сроках капремонта и запланированных работах, а также при необходимости направлять обращения в жилищную инспекцию.

Как сообщалось ранее, нижегородцы начали активно использовать приложение "Госуслуги.Дом".

 

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Теги:
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