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Общество

Дополнительные электрички запустят по трем направлениям в Нижегородской области

05 декабря 2023 15:17  [95] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Дополнительные электрички запустят по трем направлениям в Нижегородской области. Об этом сообщили в Волго-Вятской пригородной пассажирской компании.

Согласно информации, с 10 декабря на всей сети РЖД начнет действовать новый график движения поездов на 2024 год.

Отмечается, что в Нижегородской области сохранятся все действующие пригородные поезда, а также будут введены дополнительные пары электричек.

Так, в утренний час пик на 10 минут сократится интервал движения у электрички Балахна - Нижний Новгород. На этом направлении будет введен дополнительный поезд, который будет отправляться из Балахны в 06:35 и прибывать в областной центр в 07:31.

Из Дзержинска в Нижний Новгород будет назначен утренний "экспресс". Время в пути составит 30 минут, отправление из Дзержинска в 07:20. Поезд будет курсировать по рабочим дням.

Также назначена дополнительная пара электричек на маршруте Нижний Новгород - Семенов. С Московского вокзала поезд будет отправляться в 06:40 с прибытием в 07:50. В обратном направлении он будет отправляться в 07:58 с прибытием в Нижний Новгород в 08:58.

Ранее сообщалось, что пассажиропоток на "Городских электричках" Нижнего Новгорода вырос на 18%.

Также напомним, что железнодорожную ветку Мыза-Кстово начали строить в Нижегородской области.

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Теги:
электрички
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