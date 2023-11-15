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Политика

Глеб Никитин провел рабочую встречу с послом Шри-Ланки Джанитой Лиянаге

05 декабря 2023 15:55  [45] Политика

Фото: Кирилл Мартынов

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин провел рабочую встречу с чрезвычайным и полномочным послом Шри-Ланки Джанитой Лиянаге в рамках форума "СО.ЗНАНИЕ".

Глава региона отметил, что одной из перспективных сфер сотрудничества со Шри-Ланкой является образование. Сейчас в нижегородских вузах обучается около 20 граждан республики.

"Считаю, что эта цифра может быть гораздо выше, ведь у нас можно получить отличное высшее образование по различным направлениям: это и экономика, и медицина, международные отношения, педагогика, психология и многие другие", - сказал Глеб Никитин.

Также губернатор пригласил представителей Шри-Ланки принять участие в проекте IT-кампуса "Неймарк", который сейчас реализуется в рамках нацпроекта "Наука и университеты".

Джанита Лиянаге, в свою очередь, подчеркнула, что Шри-Ланка тоже заинтересована в продолжении сотрудничества с Нижегородской областью, в том числе в образовательной сфере.

Ранее сообщалось, что Нижегородская область и Белоруссия подписали план мероприятий на 2024-2026 годы.

Также отметим, что правительство Шри-Ланки объявило о выдаче бесплатных виз россиянам.

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Теги:
Международное сотрудничество Образование
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