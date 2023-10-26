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Общество

Возведение стен четырех корпусов завершено на площадке нижегородского IT-кампуса

31 октября 2023 13:58  [89] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Строители полностью завершили возведение стен первых четырех корпусов IT-кампуса в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Согласно информации, внутри начался процесс отделки, ведутся работы по прокладке инженерных сетей. Сейчас на стройплощадке в районе улицы Большие Овраги идет строительство корпусов гостиницы на 1 359 мест.

На площадках в районе проспекта Гагарина, где разместятся гостиница и учебный корпус с ФОКом и конференц-центром, продолжаются подготовительные работы. Завершен монтаж ограждения, идет монтаж строительного городка, вынос сетей. Параллельно проектная документация этих объектов проходит госэкспертизу.

Продолжается и работа по формированию научно-образовательной составляющей ИТ-кампуса. Уже сформировано шесть ключевых научно-образовательных направлений, идет тестирование образовательной модели на интенсиве по информационной безопасности.

Кроме того, уже заключено 11 официальных соглашений с IT-компаниями.

Напомним, IT-кампус будет построен в Нижнем Новгороде к 2025 году. Он будет назван в честь выдающегося математика, почётного профессора ННГУ им. Лобачевского Юрия Неймарка.

В октябре 2022 года с ООО "Развитие инновационных проектов" было подписано концессионное соглашение о создании IT-кампуса.

В апреле 2023 года начались работы по возведению объекта на улице Большие Овраги.

Отметим, что главный учебный корпус IT-кампуса "НЕЙМАРК" возведут по аналогии с Нижегородским кремлем.

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Теги:
IT Строительство
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