Показатели по отлову бездомных собак в Нижнем Новгороде одни из лучших в стране Общество

В Гордуме Нижнего новгорода 5 декабря состоялось заседание постоянной комиссии по экологии. Депутаты обсудили, как в городе проводится работа по отлову и содержанию бесхозных животных.

Директор "Комитета охраны окружающей среды и природных ресурсов Нижнего Новгорода" Алексей Глазов рассказал, что в отношении животных без владельцев реализуется принцип "возвратного отлова", когда их впоследствии выпускают в прежнее место обитания (за исключением территории спортивных, лечебных и образовательных учреждений). При этом все они подлежат обязательному учёту путем биркования. Кроме того, животных прививают от бешенства и стерилизуют.

В 2023 году из областного бюджета на проведение мероприятий с животными без владельцев было выделено 4 693 500 рублей.

От нижегородцев в течение года поступило 1193 заявки безнадзорных животных, все они были отработаны. По данным на 1 декабря, специалисты отловили 374 животных.

В 2024 году на отлов бездомных животных в Нижнем Новгороде также будет выделено почти 4,7 млн рублей.

Депутаты положительно оценили работу, которая проводится в отношении животных без владельцев, и рекомендовали Горкомэкологии развивать взаимодействие с волонтёрскими организациями.

"Радует, что в городе с каждым годом сокращается количество отловленных животных. Наши показатели одни из лучших в стране. И в этом отношении очень важна дальнейшая работа с волонтёрскими и благотворительными организациями, которые содержат приюты и пристраивают животных в семьи", – сказал председатель постоянной комиссии по экологии Герман Карачевский.

Ранее сообщалось, что по всей Нижегородской области в этом году отловили 2131 животное без владельца, из них 1463 уже возвращены в среду обитания.

Напомним, что обязательную регистрацию домашних собак могут ввести в Нижегородской области. Инициатива проходит обсуждение в Заксобрании региона. Регистрация подразумевает безболезненное и безопасное чипирование. Информация о зарегистрированных собаках будет заноситься в региональную базу данных, а она, в свою очередь, интегрируется в федеральную.