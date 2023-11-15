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Общество

Гидротехнические тоннели нижегородкой реки Ржавки планируется реконструировать

06 декабря 2023 11:39  [58] Общество

Фото: Алексей Игонин

Гидротехнические тоннели реки Ржавки в Ленинском районе Нижнего Новгорода планируется реконструировать. Информация об этом размещена на портале госзакупок.

Согласно информации, на разработку проектной документации реконструкции из бюджета Нижнего Новгорода выделено 54,5 млн рублей.

Комплекс водопропускных сооружений реки Ржавка включает в себя ряд веток гидротехнических тоннелей общей протяженностью 7 406 метров, врезки сетей ливневой канализации протяженностью 650 метров, а также различные шахты и два водоспускных сооружения.

В рамках разработки проекта реконструкции предстоит изучить состав грунтов и речной воды, оценить техническое состояние существующих объектов комплекса, а также подготовить проект расчистки открытых участков реки.

Подрядчик будет определен 26 декабря. Проект должен быть разработан к 31 октября 2024 года. К 20 декабря 2024 года документация должна пройти государственную экспертизу.

Сроки реконструкции будут определены после прохождения госэкспертизы.

Ранее сообщалось, что более 167 млн рублей выделено на разработку схемы сети ливневок в Нижнем Новгороде на 2026-2036 годы.

Также напомним, что муниципалитет готовит программу строительства ливневки на 2022-2033 годы. В частности, планируется реконструкция ливневого коллектора по нескольким центральным улицам, а также строительство коллектора в границах улиц Октябрьская и Алексеевская.

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Теги:
Гидросооружения Река
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