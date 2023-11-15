ООО "Прокомпозит" стало резидентом нижегородской ОЭЗ "Кулибин" Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Экспертный совет особой экономической зоны (ОЭЗ) "Кулибин" поддержал заявку ООО "Прокомпозит" на получение статуса резидента. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Согласно информации, компания станет уже 22 резидентом особой экономической зоны.

"Прокомпозит" планирует построить производство композитных стеклопластиковых материалов и готовой продукции на их основе – сэндвич-панелей и профильных листов, армированных стекловолокном, а также клеевых составов. Будет оборудовано две производственные линии.

В проект планируется инвестировать 412 млн рублей, поставки продукции могут начаться к 2026 году. На производстве будет создано 112 новых рабочих мест.

Напомним, в ноябре экспертный совет ОЭЗ "Кулибин" одобрил инвестиционные проекты трех компаний.

Также ранее сообщалось, что жилой комплекс площадью 20 га для резидентов ОЭЗ "Кулибин" построят в Дзержинске.