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Общество

Светодинамическая иллюминация украсит Нижний Новгород к зимним праздникам

06 декабря 2023 12:39  [79] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде разработана концепция украшения улиц и пространств элементами светодинамической иллюминации к празднованию Нового года и Рождества. Об этом сообщили в департаменте градостроительного развития и архитектуры.

Согласно информации, городская администрация планирует в каждом районе города вдоль основных улиц и магистралей разместить более 3000 элементов: порядка 1700 консолей, более 200 световых перетяжек, около 1000 подвесных элементов, свыше 130 объемно-пространственных композиций, более 80 торшерных светильников.

В частности, иллюминация украсит улицы Максима Горького, Б.Покровскую, Минина, Родионова, Белинского, Ванеева, Академика Сахарова, Веденяпина, Новикова-Прибоя, Сергея Акимова, Коминтерна, Культуры, а также проспекты Гагарина, Ленина, Кораблестроителей, шоссе Казанское, Московское, Сормовское, Нижне-Волжскую набережную, бульвары Мещерский и Юбилейный.

Кроме того, будут празднично оформлены Метромост, Канавинский и Мызинский мосты, скверы на площадях Горького, Минина и Пожарского, Киселёва, на улице Нартова, сквер 1905 года.

Также по ряду улиц, площадей и проспектов будут вывешены новогодние флаги.

Город планирует установить четыре праздничные ели - на пл. М. Горького, пл. Революции, пл. Советской и около ФОКа "Юность" на ул. Ярошенко.

Напомним, главную новогоднюю ель установят на площади Минина и Пожарского к 10 декабря.

Ранее сообщалось, что основная праздничная программа в Нижнем Новгороде продлится с 20 декабря по 7 января. Так, в рамках фестиваля "Горьковская ёлка" различные мероприятия пройдут на улице Большой Покровской, в учреждениях культуры и торговых центрах, а центральной локацией станет Театральная площадь. Ледовой каток "Горьковская ёлка" будет работать у кинотеатра "Россия".

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Теги:
Городское хозяйство Новый год Праздники
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