Дмитрий Григоренко оценил модернизацию нижегородского электротранспорта Политика

Фото: пресс-служба правительства РФ

Заместитель председателя правительства – руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко во время рабочей поездки в Нижегородскую область оценил результаты реализации федеральной программы комплексного развития городского электротранспорта.

На данный момент в Нижний Новгород поставлены 13 электробусов, а всего в городе планируется запустить 120 единиц нового транспорта, что позволит расширить электротранспортную маршрутную сеть более чем на 30%.

Также будет установлено 53 зарядных станций, все они уже поставлены в Нижний Новгород.

Управление зарядными станциями планируется осуществлять с помощью отечественной цифровой системы. В режиме реального времени она сможет контролировать уровень заряда более 100 электробусов одновременно.

В город также доставлены 14 низкопольных трамваев. Всего в рамках программы предусмотрена поставка 170 трамваев.

В настоящее время в Нижнем Новгороде уже реконструировано более 17 км трамвайных путей из запланированных 149 км. Также будут обновлены 3 депо, построено и модернизировано 15 тяговых подстанций.

"Нижегородская область – лидер по объёмам поставок модернизированного подвижного состава и масштабам строительства. Регион активно участвует в федеральной программе: не только обновляет транспортный парк, но и запускает новые маршруты там, где раньше городской электротранспорт не был доступен. Мы со своей стороны поддерживаем инициативные и амбициозные регионы", – отметил Дмитрий Григоренко.

Напомним, первые электробусы прибыли в Нижний Новгород в сентябре. В ноябре был представлен российско-белорусский электробус "МиНиН".

Всего на модернизацию электротранспорта в Нижнем Новгороде в течение 5 лет будет выделено 50 млрд рублей.

Ранее депутат Законодательного собрания Нижегородской области Михаил Першин объяснил причины задержки ремонта трамвайных путей в Сормове.