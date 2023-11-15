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Общество

Мэрия Нижнего Новгорода не будет выпускать отдельное приложение для смартфонов

07 декабря 2023 13:31  [66] Общество

Фото: с сайта unsplash.com

Мэрия Нижнего Новгорода не будет выпускать отдельное приложение для смартфонов. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в департаменте цифровой трансформации.

Напомним, в 2022 году мэрия Нижнего Новгорода выделила 9,4 млн рублей на создание мобильного приложения для IOS и Android.

Предполагалось, что в приложении будут доступны актуальные новости города, афиша мероприятий, справочные сведения о мерах социальной поддержки, об организациях ЖКХ, плановых и аварийных работах и другое. Также оно должно было стать каналом взаимодействия с администрацией Нижнего Новгорода и предоставлять мэрии обратную связь от пользователей в виде голосований и опросов. 

Зимой 2023 года сообщалось, что приложение может быть запущено весной, однако в связи с юридическими процедурами по его регистрации, а также регистрации аккаунта в RuStore и других площадках, запуск был перенесен на лето 2023 года. Летом запуск был вновь отложен и на данный момент информации о планируемых датах выпуска этого приложения нет.

Как пояснили в департаменте цифровой трансформации, выпуск приложения мэрии в App Store стал невозможен из-за ввода санкций в отношении России. Также из-за политики компании Apple стала невозможной оплата аккаунта разработчика в App Store и, как следствие, размещение приложения на этой площадке.

В связи с этим было принято решение о переносе функционала приложения на платформу мини-приложений VK Mini Apps, чтобы оно было доступно и пользователям IOS.

Сегодня, 7 декабря, в соцсети "ВКонтакте" появилось мини-приложение "Мой Нижний Новгород". Через этот сервис можно узнать всю актуальную информацию о культурных и спортивных мероприятиях, музеях, театрах, парках и других интересных местах, а также записаться на мероприятия.

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Теги:
Администрация Нижнего Новгорода Технологии
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