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Приложение "Мой Нижний Новгород" появилось во "ВКонтакте"

07 декабря 2023 11:22  [107] Общество

Приложение "Мой Нижний Новгород" появилось во "ВКонтакте". Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Юрий Шалабаев.

В приложении нижегородцы и гости города смогут узнать всю актуальную информацию о культурных и спортивных мероприятиях, музеях, театрах, парках и других интересных местах. 

Записаться на мероприятие можно также прямо в приложении.

Юрий Шалабаев попросил нижегородцев оценить новый сервис и оставить обратную связь.

"Именно на нее мы будем ориентироваться, развивая и дополняя приложение", - написал глава города.

Напомним, в 2022 году мэрия Нижнего Новгорода выделила 9,4 млн рублей на создание мобильного приложения для IOS и Android. Согласно материалам госзакупок, разрабатывало его АО "Цифровые платформы и решения Умного Города".

Предполагалось, что в приложении будут доступны актуальные новости города, афиша мероприятий, справочные сведения о мерах социальной поддержки, об организациях ЖКХ, плановых и аварийных работах и другое. Также оно должно было стать каналом взаимодействия с администрацией Нижнего Новгорода и предоставлять мэрии обратную связь от пользователей в виде голосований и опросов. 

Зимой 2023 года сообщалось, что приложение может быть запущено весной, однако в связи с юридическими процедурами по его регистрации, а также регистрации аккаунта в RuStore и других площадках, запуск был перенесен на лето 2023 года. Летом запуск был вновь отложен и на данный момент информации о планируемых датах выпуска этого приложения нет.

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Теги:
Администрация Нижнего Новгорода Социальные сети Технологии
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