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Общество

Глеб Никитин попросил подрядчика ускорить строительство метро в Нижнем Новгороде

07 декабря 2023 13:54  [127] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в ходе прямой линии попросил ускорить строительство метро в Нижнем Новгороде

В своих жалобах нижегородцы отмечают, что сроки открытия временной дороги на площади Свободы вновь перенесены, на этот раз на апрель 2024 года.

По словам Глеба Никитина, в ходе работ было выявлено "огромное" количество инженерных коммуникаций, которые необходимо вынести из зоны стройплощадки.

"Строительство метрополитена - это самое сложное, что можно представить в рамках строительства в городе. Мы в целую сеть коммуникаций и жизненные условия городского окружения вторгаемся", - сказал губернатор.

Также губернатор обратился к подрядчику строительства метро и администрации.

"Ложных надежд и шапкозакидательских настроений быть не должно. Давайте мы будем обещать то, что можем, и заявления делать крайне ответственно. Можно говорить о планах: "планируем, стараемся, ставим такую задачу", но жизнь иногда становится сложнее", - подчеркнул Глеб Никитин.

Глава регион отметил, что определенные отставания от сроков в строительство метро есть, подрядчику уже был выписан ряд штрафов.

"Мы еще можем остаться в графике. Мы должны все усилия предпринять, чтобы так было и впредь", - сказал Глеб Никитин.

Напомним, сейчас на будущей станции "Сенная" идет сборка тоннелепроходческого щита "Владимир".

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Теги:
Глеб Никитин Метро Строительство
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