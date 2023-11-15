Глеб Никитин попросил подрядчика ускорить строительство метро в Нижнем Новгороде

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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в ходе прямой линии попросил ускорить строительство метро в Нижнем Новгороде
В своих жалобах нижегородцы отмечают, что сроки открытия временной дороги на площади Свободы вновь перенесены, на этот раз на апрель 2024 года.
По словам Глеба Никитина, в ходе работ было выявлено "огромное" количество инженерных коммуникаций, которые необходимо вынести из зоны стройплощадки.
"Строительство метрополитена - это самое сложное, что можно представить в рамках строительства в городе. Мы в целую сеть коммуникаций и жизненные условия городского окружения вторгаемся", - сказал губернатор.
Также губернатор обратился к подрядчику строительства метро и администрации.
"Ложных надежд и шапкозакидательских настроений быть не должно. Давайте мы будем обещать то, что можем, и заявления делать крайне ответственно. Можно говорить о планах: "планируем, стараемся, ставим такую задачу", но жизнь иногда становится сложнее", - подчеркнул Глеб Никитин.
Глава регион отметил, что определенные отставания от сроков в строительство метро есть, подрядчику уже был выписан ряд штрафов.
"Мы еще можем остаться в графике. Мы должны все усилия предпринять, чтобы так было и впредь", - сказал Глеб Никитин.
Напомним, сейчас на будущей станции "Сенная" идет сборка тоннелепроходческого щита "Владимир".
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