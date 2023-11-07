ФАС заинтересовалась ценообразованием на куриные яйца в России

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Федеральная антимонопольная служба России намерена проверить обоснованность оптово-отпускных цен на куриные яйца. Запросы о ценообразовании направлены в адрес производителей и 10 федеральных ретейлеров.
"На основе полученных данных служба проведет анализ обоснованности установления оптово-отпускных цен. Работа в данном направлении уже ведется в регионах", — цитирует телеканал "360" сообщение ФАС.
Также федеральное ведомство направило в свои территориальные органы поручение об анализе ценообразования на куриные яйца.
С начала 2023 года куриные яйца в среднем по стране подорожали на 18,6%.
По данным Нижегородстата, в нашем регионе цена на данный товар за 10 месяцев выросла почти на 25%: с 69,29 рублей (на начало января) до 86,26 рубля (на начало ноября).
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