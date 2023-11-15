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Общество

Новый ФАП для 500 местных жителей открылся в селе Пожарки Сергачского округа

12 декабря 2023 12:08  [83] Общество

Фото: Минздрав Нижегородской области

В селе Пожарки Сергачского округа открылся новый ФАП, построенный здесь в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта "Здравоохранение". Первичную медико-санитарную помощь в нём смогут получить более 500 человек

Как рассказал главврач Сергачской ЦРБ Михаил Мартынов, в модульном здании созданы комфортные условия и для пациентов, и для самих медиков. Так, в ФАПе есть большой кабинет для медосмотра пациентов, просторный процедурный кабинет, а прилегающая к зданию территория благоустроена.

Кроме того, медучреждение оснащено новым оборудованием и специализированной мебелью: закуплены электрокардиограф, автоматический дефибриллятор, гинекологическое кресло, пеленальный столик и многое другое.

Напомним, программа модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта "Здравоохранение" реализуется в Нижегородской области в период 2021-2025 гг. За это время планируется построить городские поликлиники, офисы врачей общей практики и множество ФАПов. Кроме того, в больницах и поликлиниках проводят капитальный ремонт.

Ранее новые ФАПы открылись в большемурашкинском посёлке Советский, а также в селе Кузятово Ардатовского округа.

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Теги:
Здравоохранение Нацпроект Сергачский район
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