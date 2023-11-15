Число авиапроисшествий в 2023 году в России сократилось на 1,3% Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Число авиапроисшествий в 2023 году в России сократилось на 1,3%. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на Росавиацию.

Согласно информации, за 11 месяцев текущего года произошло 0,67 тысяч авиационных инцидентов, из которых 0,4 тысячи случаев связаны с отказами авиатехники и двигателей, что на 2% меньше показателей аналогичного периода 2022 года.

В частности, ноябре количество инцидентов с отказом деталей сократилось на 18%, до 40 случаев.

При этом налет отечественных самолетов в 2023 году вырос на 6,5%, до 1,85 млн часов.

Напомним, летом свой первый полет совершил обновленный Sukhoi Superjet.

Также ранее сообщалось, что нижегородский завод "Сокол" начнет изготавливать детали для самолета MC-21.