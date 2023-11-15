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Цикличная обработка дорог пройдет в Нижнем Новгороде в связи со снегопадом. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации города.
Напомним, в Нижегородской области завтра ожидаются сильные снегопады. Прогнозируется выпадение до 16 см осадков.
Согласно информации, с 00:00 начнется обработка основных магистралей Нижнего Новгорода противогололедными материалами.
Сильный снегопад ожидается с 03:00 до 21:00 15 декабря. Во время самого снегопада будет проходить очистка подъездных дорог к учреждениям социальной сферы и здравоохранения.
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