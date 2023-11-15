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Общество

Цикличная обработка дорог пройдет в Нижнем Новгороде в связи со снегопадом

14 декабря 2023 18:37  [100] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Цикличная обработка дорог пройдет в Нижнем Новгороде в связи со снегопадом. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации города.

Напомним, в Нижегородской области завтра ожидаются сильные снегопады. Прогнозируется выпадение до 16 см осадков. 

Согласно информации, с 00:00 начнется обработка основных магистралей Нижнего Новгорода противогололедными материалами.

Сильный снегопад ожидается с 03:00 до 21:00 15 декабря. Во время самого снегопада будет проходить очистка подъездных дорог к учреждениям социальной сферы и здравоохранения.

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Теги:
Городское хозяйство Снег
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