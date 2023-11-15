Проезд от Нижнего Новгорода до Казани по М-12 обойдется в 1660 рублей Общество

Фото: ГК "Автобан"

Проезд от Нижнего Новгорода до Казани по М-12 обойдется в 1660 рублей. Об этом сообщили в пресс-службе компании "Автодор".

Согласно информации, такая цена будет актуальна для легковых автомобилей.

Стоимость проезда по трассе на легковушке от Москвы до Казани составит 4481 рубль.

Напомним, Владимир Путин в рамках своего визита в Нижегородскую область 8 сентября открыл участок М-12 от Москвы до Арзамаса.

Президент заявил, что в дальнейшем трассу предстоит продлить до Казани, затем до Екатеринбурга и Тюмени, а в перспективе – и до других регионов России, регионов Сибири и Дальнего Востока.

Для легковых автомобилей проезд по от Москвы до Арзамаса стоит 2 821 руб. Поездка от Владимира до Арзамаса (259 км) обойдется в 1422 рубля.