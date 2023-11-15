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Проезд от Нижнего Новгорода до Казани по М-12 обойдется в 1660 рублей. Об этом сообщили в пресс-службе компании "Автодор".
Согласно информации, такая цена будет актуальна для легковых автомобилей.
Стоимость проезда по трассе на легковушке от Москвы до Казани составит 4481 рубль.
Напомним, Владимир Путин в рамках своего визита в Нижегородскую область 8 сентября открыл участок М-12 от Москвы до Арзамаса.
Президент заявил, что в дальнейшем трассу предстоит продлить до Казани, затем до Екатеринбурга и Тюмени, а в перспективе – и до других регионов России, регионов Сибири и Дальнего Востока.
Для легковых автомобилей проезд по от Москвы до Арзамаса стоит 2 821 руб. Поездка от Владимира до Арзамаса (259 км) обойдется в 1422 рубля.
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