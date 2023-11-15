Нижегородские проекты победили в премии Russian Traveler Awards 2023
Бесплатные ледовые катки в Нижнем Новгороде
Временные ограничения на некоторых мостах в Нижегородской области
Нижегородская область стала "Регионом года" на премии Russian Creative
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
16 декабря 2023 11:39  [59] Нижегородцев приглашают к участию во Всемирном фестивале «Арт.Молодость»
16 декабря 2023 11:37  [105] Профориентационные мероприятия пройдут в Нижегородской области на будущей неделе
16 декабря 2023 10:40  [126] Около 100 человек приняли участие в слёте добровольцев Нижегородской области
15 декабря 2023 17:47  [459] Глеб Никитин осмотрел ремонт Троицкого храма на улице Рождественской
15 декабря 2023 17:32  [277] Нижегородская область заняла 3 место в рейтинге по развитию разработки ПО
15 декабря 2023 17:10  [253] Конкурс профмастерства "Инженер года" прошел на АПЗ
15 декабря 2023 16:22  [257] Спрос на проживание в отелях Нижнего Новгорода увеличился на 20%
15 декабря 2023 15:57  [253] Нижегородских коммунальщиков в 2023 году оштрафовали почти на 30 млн рублей
15 декабря 2023 15:31  [271] Нижегородские лидеры народного голосования Всероссийского конкурса "Лучший дом. Лучший двор" получили награды
15 декабря 2023 15:21  [299] Десятибалльные пробки сковали дороги Нижнего Новгорода 15 декабря
Общество

Нижегородцев приглашают к участию во Всемирном фестивале «Арт.Молодость»

16 декабря 2023 11:39  [59] Общество

Жители Нижегородской области могут принять участие во Всемирном фестивале молодежи (ВФМ) «Арт.Молодость».

По информации Росмолодежи, принять участие в мероприятии смогут все желающие в возрасте от 18 до 35 лет: художники, живописцы, скульпторы, дизайнеры, производители, представители локальных брендов - все, кто хочет, чтобы о его творчестве узнали люди со всего мира. Проект пройдет в расширенном международном формате – заявить о себе смогут также креативные молодые люди из других стран.

В рамках фестиваля состоятся выставка и ярмарка.

Выставка «Арт.Молодость» предстанет в виде большой галереи современного искусства. Молодые зарубежные и российские художники представят оригинальные произведения искусства и продемонстрируют свое мастерство по трем направлениям: «Видео-арт и цифровое искусство», «Инсталляции, скульптуры и кинетическое искусство», «Живопись и графика». Отбор заявок открыт до 25 декабря 2023 года включительно через чат-бот @artmolodost_show_bot, куда каждый желающий может прислать изображения предметов своего творчества.

Ярмарка «Арт.Молодость» соберет самую разнообразную продукцию молодых дизайнеров и локальных предпринимателей: от базовой одежды и сувениров до эксклюзивных коллекций. На площадке фестиваля будут представлены наряды, головные уборы, различные аксессуары, сумки, элементы декора, полиграфическая продукция, книги и журналы из всех регионов России и стран-участниц Всемирного фестиваля молодежи–2024. Ярмарка продемонстрирует разнообразие изделий от аутентичных, привезенных из отдаленных уголков России и стран-участников ВФМ-2024, до ультрасовременных и технологичных.

Подать заявку на участие в выставке и ярмарке можно на официальном сайте проекта «Арт.Молодость» до 25 декабря 2023 года.

(16+)

 

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Нижегородская область - на форуме China High-Tech Fair (CHTF) в Китае
15 ноября 2023 16:25Нижегородская область - на форуме China High-Tech Fair (CHTF) в Китае
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph