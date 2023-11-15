Нижегородцев приглашают к участию во Всемирном фестивале «Арт.Молодость» Общество

Жители Нижегородской области могут принять участие во Всемирном фестивале молодежи (ВФМ) «Арт.Молодость».

По информации Росмолодежи, принять участие в мероприятии смогут все желающие в возрасте от 18 до 35 лет: художники, живописцы, скульпторы, дизайнеры, производители, представители локальных брендов - все, кто хочет, чтобы о его творчестве узнали люди со всего мира. Проект пройдет в расширенном международном формате – заявить о себе смогут также креативные молодые люди из других стран.

В рамках фестиваля состоятся выставка и ярмарка.

Выставка «Арт.Молодость» предстанет в виде большой галереи современного искусства. Молодые зарубежные и российские художники представят оригинальные произведения искусства и продемонстрируют свое мастерство по трем направлениям: «Видео-арт и цифровое искусство», «Инсталляции, скульптуры и кинетическое искусство», «Живопись и графика». Отбор заявок открыт до 25 декабря 2023 года включительно через чат-бот @artmolodost_show_bot, куда каждый желающий может прислать изображения предметов своего творчества.

Ярмарка «Арт.Молодость» соберет самую разнообразную продукцию молодых дизайнеров и локальных предпринимателей: от базовой одежды и сувениров до эксклюзивных коллекций. На площадке фестиваля будут представлены наряды, головные уборы, различные аксессуары, сумки, элементы декора, полиграфическая продукция, книги и журналы из всех регионов России и стран-участниц Всемирного фестиваля молодежи–2024. Ярмарка продемонстрирует разнообразие изделий от аутентичных, привезенных из отдаленных уголков России и стран-участников ВФМ-2024, до ультрасовременных и технологичных.

Подать заявку на участие в выставке и ярмарке можно на официальном сайте проекта «Арт.Молодость» до 25 декабря 2023 года.

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