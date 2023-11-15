Заявки на участие во Всемирном фестивале молодёжи подали представители 183 стран

До старта Всемирного фестиваля молодёжи в Сочи осталось 100 дней. Организаторы получили заявки из 183 стран мира, сообщает телеканал "360" со ссылкой пресс-службу Кремля.

На сайте президента опубликовано видеообращение Владимира Путина к будущим участникам мероприятия.

"Это яркое событие состоится в Сочи на федеральной территории "Сириус". Мы будем встречать там гостей со всей нашей планеты как самых дорогих гостей", — отметил глава РФ.

Напомним, Всемирный фестиваль молодёжи пройдёт с 1 по 7 марта 2024 года. Заявки для участия иностранных гостей принимаются до 1 декабря, и к настоящему моменту оргкомитет уже получил более 250 тысяч заявок из 183 стран мира.

Владимир Путин заявил: "Такой впечатляющий масштаб говорит о том, что нет силы выше дружбы; об огромном, искреннем интересе к России, к нашей истории, традициям, ценностям и современным взглядам на будущее, который объединил молодых людей в самых разных государствах, во всех частях света".

Президент России также высказал уверенность, что фестиваль станет значимым шагом на пути формирования справедливого, многополярного мира.

Обратный отсчёт дней до открытия фестиваля запустили 21 ноября на международной выставке-форуме "Россия".

Мероприятие, напомним, планируется провести на Федеральной территории "Сириус" в Сочи в даты завершения Олимпиады 2014 года - с 1 по 7 марта. Таким образом, участники отметят десятилетие зимних Олимпийских игр.

Как ранее сообщали организаторы, планируется, что фестиваль примет 20 000 российских и иностранных молодых лидеров в сфере бизнеса, медиа, международного сотрудничества, культуры, науки, образования, волонтёрства и благотворительности, спорта, различных сфер общественной жизни, а также подростков, представляющих различные детские организации и объединения.

Последний раз Всемирный фестиваль студентов и молодёжи прошёл в 2017 году также в Сочи. Идея вновь провести его была озвучена президенту в рамках встречи с учащимися вузов 25 января этого года. Уже в апреле Владимир Путин подписал указ о проведении на территории России Всемирного фестиваля молодёжи.

В состав оргкомитета по подготовке фестиваля вошёл и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.