Доходы областного бюджета-2023 увеличены еще на 5,3 млрд рублей Экономика

Доходы бюджета Нижегородской области на 2023 год увеличены еще на 5,3 млрд рублей. Об этом стало известно по итогам заседания нижегородского Заксобрания 19 декабря.

Так, на 500 млн рублей выросли налоговые доходы, за счет поступления налога на прибыль организаций.

Кроме того, регион получит из федерального бюджета средства в размере 3,5 млрд рублей на строительство ИТ-кампуса в Нижнем Новгороде, еще 34 млн рублей будет выделено муниципалитетам – победителям Всероссийского конкурса "Лучшая муниципальная практика".

Также, 137 млн рублей будет дополнительно выделено на модернизацию первичного звена здравоохранения в регионе. Более 28 млн рублей из федерального и областного бюджетов будет направлено на обеспечение детей с сахарным диабетом 1 типа системами непрерывного мониторинга глюкозы. На сохранение объектов культурного наследия в Арзамасе, находящихся в муниципальной собственности, будет дополнительно направлено 40 млн рублей.

"За последние 2 месяца мы получили 4,5 миллиарда рублей федеральных средств на строительство ИТ-кампуса "НЕЙМАРК" в рамках нацпроекта "Наука и университеты". Еще почти 239 миллионов рублей направлено из бюджета области. Этот ключевой для нашего региона проект "растет" высокими темпами: как по строительной готовности, так и с точки зрения сетевого наполнения. По первой очереди полностью завершено возведение стен, продолжаются работы по устройству инженерных сетей, кровле и отделке. Параллельно ведутся подготовительные работы сразу на 2, 3 и 4 очередях ИТ-кампуса, где будут построены 2 корпуса гостиниц и учебный корпус с ФОКом и конференц-центром. Такой темп работ был бы невозможен без поддержки федеральных органов власти и президента России Владимира Путина", - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"Важно, что Нижегородская область получает серьезный объем средств на реализацию проектов в ИТ-сфере. Наша стратегия развития IT-кластера как наукоемкого и перспективного направления воплощается в жизнь быстрыми темпами. Мы видим, что продолжают расти собственные налоговые доходы, в декабре мы вновь увеличили поступления налога на прибыль", - отметил председатель комитета регионального парламента по бюджету и налогам Александр Шаронов.

Как сообщалось ранее, бюджет Нижегородской области на 2024 год принят на заседании ЗСНО 19 декабря.