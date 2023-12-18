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Общество

Электричество точечно отключат в шести районах Нижнего Новгорода 20 декабря

20 декабря 2023 09:18  [127] Общество

Дома в нескольких районах Нижнего Новгорода будут частично отключены от систем ЖКХ 20 декабря в связи с плановыми и внерегламентными работами. Об этом предупредили специалисты городского ГО ЧС и Россетей.

В Приокском районе с 9:00 до 17:00 без света останутся дома в Дубёнках: ул. Монтажная, 1-24; ул. Нижне-Валдайская - все дома;ул. Покровского, 1, 3, 5, 7-25, 27, 29, 31, 33.

В Щербинках электричества не будет с 9:00 до 16:00 на ул.Тропинина, в домах № 3, 3а, 1, 7а.

В Советском районе с 9:00 до 16:00 электричество отключат на ул. Артельной в домах № 12а, 19, 19а, 19б, 21, 21а, 21б, 23, 25, 25а, 6/3; в нескольких административных зданиях на пр. Гагарина: № 23а, 23в, 23г, 25б.

В Нижегородском районе до 12:00 света не будет в нескольких зданиях на Звездинке: д. 12, 12а, 14, 24.

В Канавинском районе с 9:00 до 13:00 без электричества останутся дома на ул. Докучаева, 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13/40; ул. Напольно-Выставочной, 1, 3, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 2/31; ул. Зеленодольской,19, 34; ул. Обухова, 45.

С 9:00 до 17:00 будут обесточены дома на Мещере: ул. Сергея Акимова, 2; Сергея Есенина, 4, 4Б, 6.

В Ленинском районе с 9:00 до 17:00 свет отключат в многоквартирных домах на ул. Снежной, 35/1; ул. Херсонской, 18, 20.

Кроме того, кратковременное отключение электричества с 16:00 до 16:30 запланировано по адресам: ул. Космонавта Комарова, 2в (школа); ул. Перекопская, 4, 8, 6/1.

В Автозаводском районе с 9:00 до 17:00 света не будет в двух многоквартирных домах на ул. Ватутина, д. 1, 1а.

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Теги:
Городское хозяйство ЖКХ Электроэнергия
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