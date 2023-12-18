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Общество

Объём незаконной рубки леса в Нижегородской области за год сократился в 2,5 раза

20 декабря 2023 11:22  [101] Общество

Объём незаконной заготовки леса в Нижегородской области за год сократился более чем в 2,5 раза - на 62% . Об этом сообщили в филиале Рослесинфорга "Поволжский леспроект".

Согласно данным, показатели снизились с 2,5 тысяч кубометров до 943.

Директор "Поволжского леспроекта" Павел Лебедев подчеркнул, что незаконная вырубка леса наносит огромный ущерб не только экономике, но и экологии. Так, бесконтрольное уничтожение деревьев увеличивает риск лесных пожаров, а также может привести к эрозии почвы и потере биоразнообразия.

Отслеживать признаки изменения лесного покрова вследствие нелегальных рубок помогает дистанционный мониторинг. Площадь лесов, охваченных космомониторингом в регионе, с 2019 года увеличилась уже в 4,5 раза - с 563,9 тысячи га до 2,5 млн га, а объёмы незаконно заготовленной древесины снизились в 10 раз.

Обработка и анализ космоснимков происходит в том числе с использованием нейросетей. Технологии позволяют увидеть не только признаки незаконных рубок размером от 10 соток, но и другие изменения: например, ветровалы, пожары, поражение леса вредителями и болезнями, а также свалки, дороги и незаконную застройку.

Ранее сообщалось, что дополнительные камеры видеонаблюдения установят в лесах Нижегородской области в 2023 году.

Напомним, что Нижегородская область попала в топ-10 регионов РФ по качеству охраны лесного фонда.

Кроме того, в 2023 году в регионе восстановили леса на площади 14,6 тысячи га.

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Теги:
Лесное хозяйство
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