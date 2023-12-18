Владимир Путин подал документы в Центризбирком Политика

Владимир Путин посетил Центральную избирательную комиссию для подачи документов на выдвижение кандидата на должность президента РФ в порядке самовыдвижения. Документы были зарегистрированы 18 декабря в 16:36.

Поскольку глава государства принял решение пойти на выборы в качестве самовыдвиженца, то ему необходимо собрать 300 тысяч подписей.

Стоит отметить, что Владимир Путин стал первым, кто подал на рассмотрение комиссии документы для выдвижения в качестве кандидата на должность президента.

Как ранее сообщал телеканал "360", приём документов от самовыдвиженцев продолжится до 18:00 27 декабря. В этот срок они должны подать ходатайства о регистрации групп избирателей, которые выдвигают их, а также собранные подписи в свою поддержку.

Партии получили право выдвинуть своих кандидатов до 1 января 2024 года.

Окончательное решение о допуске или отказе Центризбирком огласит не позднее 10 дней после приёма документов.

С 17 февраля по 7 марта 2024 года избирательные комиссии 88 субъектов РФ проведут адресное информирование и оповещение избирателей о сроках, времени и местах, а также формах голосования на выборах президента России.

Избирательные участки будут работать три дня - 15, 16, 17 марта.