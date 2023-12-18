ЛДПР выдвинула кандидатом в президенты России Леонида Слуцкого Политика

Фото: с сайта ЛДПР

Члены ЛДПР выдвинули своего политического лидера Леонида Слуцкого кандидатом в президенты России. Такое решение было принято на внеочередном XXXV Съезде ЛДПР, который прошёл в Москве накануне. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу политического объединения.

За кандидатуру председателя партии проголосовали 106 делегатов из 89 регионов России.

Слуцкий поблагодарил участников съезда за поддержку и поделился планами на предвыборную кампанию. По его словам, главным программным тезисом кандидата от ЛДПР станет призыв обеспечить справедливые условия жизни и равные гарантии во всех субъектах страны.

Лидер либерал-демократов также заявил, что следующий президентский срок должен пройти под девизом "Время регионов России".

Напомним, действующий президент РФ Владимир Путин 18 декабря первым подал в Центризбирком документы на выдвижение на пост главы государства.