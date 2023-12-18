ЛДПР выдвинула кандидатом в президенты России Леонида Слуцкого

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Члены ЛДПР выдвинули своего политического лидера Леонида Слуцкого кандидатом в президенты России. Такое решение было принято на внеочередном XXXV Съезде ЛДПР, который прошёл в Москве накануне. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу политического объединения.
За кандидатуру председателя партии проголосовали 106 делегатов из 89 регионов России.
Слуцкий поблагодарил участников съезда за поддержку и поделился планами на предвыборную кампанию. По его словам, главным программным тезисом кандидата от ЛДПР станет призыв обеспечить справедливые условия жизни и равные гарантии во всех субъектах страны.
Лидер либерал-демократов также заявил, что следующий президентский срок должен пройти под девизом "Время регионов России".
Напомним, действующий президент РФ Владимир Путин 18 декабря первым подал в Центризбирком документы на выдвижение на пост главы государства.Как рассказала Элла Памфилова, на 20 декабря Центральная избирательная комиссия России получила уже 16 заявок от кандидатов на пост президента страны. КПРФ обещала выдвинуть своего кандидата по итогам съезда 23 декабря. Как сообщалось ранее, приём документов от самовыдвиженцев продолжится до 27 декабря. Партии получили право выдвинуть своих кандидатов до 1 января 2024 года.
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